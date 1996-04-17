Сараев Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти17.04.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Сараев Евгений Александровчи
Мать ребёнка: Сараева Антонида Алексеевна
Рождение ребёнка
17.04.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сараева Антонида Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.04.1996