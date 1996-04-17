Сараев Александр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараев Александр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

17.04.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Сараев Евгений Александровчи

Мать ребёнка: Сараева Антонида Алексеевна

Рождение ребёнка
17.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сараева Антонида Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.04.1996
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