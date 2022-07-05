Куркова Елизавета Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркова Елизавета Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2022

Отец: Курков Евгений Николаевич

Мать: Куркова Ксения Сергеевна

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