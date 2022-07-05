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Куркова Елизавета Евгеньевна
Куркова Елизавета Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.07.2022
Пол
Женский
Отец
Курков Евгений Николаевич
1996 г.р.
Мать
Куркова (Сивова) Ксения Сергеевна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2022
Отец:
Курков Евгений Николаевич
Мать:
Куркова Ксения Сергеевна
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