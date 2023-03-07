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(Мусихина) Ксения Кириллова

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Место рождения

дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Мусихин Кирилл (Кирюшка) Петров

Мать: Мусихина Настасья Еремеева

дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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