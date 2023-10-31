Зверева Параскева Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1884
Сын: Зверев Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Зверев Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.05.1896
Сын: Зверев Константин Никифорович
Отец ребёнка: Зверев Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.04.1900
Сын: Зверев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Зверев Никифор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно