Зверева Параскева Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева Параскева Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1884

Сын: Зверев Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Зверев Никифор Дмитриевич

Нижняя, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.05.1896

Сын: Зверев Константин Никифорович

Отец ребёнка: Зверев Никифор Дмитриевич

Нижняя, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.04.1900

Сын: Зверев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Зверев Никифор Дмитриевич

Нижняя, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Никифор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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