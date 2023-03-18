Бедило Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1954
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1954
Отец: Бедило Леонид
Мать: Бедило Зоя
Рождение ребёнка
04.06.1977
Дочь: Манильчук Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Бедило Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
03.06.1986
Дочь: Бедило Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Бедило Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
05.06.1991
Дочь: Игонина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Бедило Тамара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бедило Тамара Васильевна