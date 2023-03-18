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Бедило Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1954

Отец: Бедило Леонид

Мать: Бедило Зоя

Рождение ребёнка
04.06.1977

Дочь: Манильчук Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Бедило Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
03.06.1986

Дочь: Бедило Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Бедило Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
05.06.1991

Дочь: Игонина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Бедило Тамара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бедило Тамара Васильевна

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