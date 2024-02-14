Хисамутдинов Рашит Гарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамутдинов Рашит Гарифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

С 1918 по 1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1944

Отец: Хисамутдинов Вов Гариф Гатьянович

Мать: Хисамутдинова (Юнусова) Мадина Самигуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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