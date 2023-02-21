Агеев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1985

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1985

Отец: Агеев Дмитрий

Мать: Агеева Татьяна

Бракосочетание
27.06.2008

Жена: Агеева Светлана

Москва
Рождение ребёнка
15.05.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агеева Светлана

Рождение ребёнка
11.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агеева Светлана

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