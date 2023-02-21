Агеев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1985
Отец: Агеев Дмитрий
Мать: Агеева Татьяна
Бракосочетание
27.06.2008
Жена: Агеева Светлана
Москва
Рождение ребёнка
15.05.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агеева Светлана
Рождение ребёнка
11.04.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агеева Светлана