Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна

Место рождения

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

12.01.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.02.1860

Муж: Самойлов-Немов Михаил Самойлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1861

Сын: Самойлов-Немов Ксенофонт Михайлович

Отец ребёнка: Самойлов-Немов Михаил Самойлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1866

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Самойлов-Немов Михаил Самойлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1871

Сын: Самойлов-Немов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Самойлов-Немов Михаил Самойлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1876

Сын: Самойлов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Самойлов-Немов Михаил Самойлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Дочь: Губанова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Самойлов-Немов Михаил Самойлович

Рождение ребёнка
13.08.1881

Сын: Самойлов-Немов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Самойлов-Немов Михаил Самойлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.01.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
15.01.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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