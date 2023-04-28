Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти12.01.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1861
Сын: Самойлов-Немов Ксенофонт Михайлович
Отец ребёнка: Самойлов-Немов Михаил Самойлович
Рождение ребёнка
25.08.1866
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Самойлов-Немов Михаил Самойлович
Рождение ребёнка
25.08.1871
Сын: Самойлов-Немов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Самойлов-Немов Михаил Самойлович
Рождение ребёнка
28.06.1876
Отец ребёнка: Самойлов-Немов Михаил Самойлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Дочь: Губанова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Самойлов-Немов Михаил Самойлович
Рождение ребёнка
13.08.1881
Сын: Самойлов-Немов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Самойлов-Немов Михаил Самойлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.1913
Похороны
15.01.1913