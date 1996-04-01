Костылева Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1931
Дата смертиОколо ?.04.1996
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931
Отец: Костылев Николай
Рождение ребёнка
14.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Владимир Никитич
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.04.1996