Костылева Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1931

Дата смерти

Около ?.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931

Отец: Костылев Николай

Мать: Токарева Клавдия Матвеевна

Рождение ребёнка
14.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Владимир Никитич

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Владимир Никитич

Смерть
Около ?.04.1996
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