Медянцев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медянцев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медянцева (Бубнова) Алла Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.01.2019
Солнечное, Андреевский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения

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