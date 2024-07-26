Солтан Устина Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максименко (Солтан) Ульяна Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Солтан Пантелеймон Степанович
Рождение ребёнка
07.03.1865 ст.
Сын: Солтан Григорий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Солтан Пантелеймон Степанович
Смерть
После 1858