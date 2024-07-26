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Солтан Устина Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максименко (Солтан) Ульяна Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Солтан Пантелеймон Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1865 ст.

Сын: Солтан Григорий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Солтан Пантелеймон Степанович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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