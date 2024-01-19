Поспелов Иван Александрович
Место рожденияУдмуртская АССР, Граховск
Дата рождения1915
Дата смерти08.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поспелов Николай Иванович
Мать ребёнка: Поспелова (Вшивцева) Наталья Дмитриевна
Призыв на военную службу
1941
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
08.11.1941
Умер от ран в Ярославском госпитале