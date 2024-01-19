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Поспелов Иван Александрович

Место рождения

Удмуртская АССР, Граховск

Дата рождения

1915

Дата смерти

08.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поспелов Николай Иванович

Мать ребёнка: Поспелова (Вшивцева) Наталья Дмитриевна

Призыв на военную службу
1941
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
08.11.1941
Умер от ран в Ярославском госпитале

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