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Фахриниса Асметуллина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1831

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1831

Отец: Асметулла Сейфуллин

Мать: Фатима

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