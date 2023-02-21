Коваль Феодосия Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Феодосия Кондратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Коваль Трофим Панкратов

Отец ребёнка: Коваль Панкрат Федоров

Рождение ребёнка
1777

Сын: Коваль Ермолай Панкратов

Отец ребёнка: Коваль Панкрат Федоров

Рождение ребёнка
1777

Сын: Коваль Филип Панкратов

Отец ребёнка: Коваль Панкрат Федоров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Коваль Денис Панкратов

Отец ребёнка: Коваль Панкрат Федоров

Рождение ребёнка
1785

Сын: Коваль Кирей Панкратов

Отец ребёнка: Коваль Панкрат Федоров

Рождение ребёнка
1792

Сын: Коваль Ермола Панкратов

Отец ребёнка: Коваль Панкрат Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Андрей Панкратов

Отец ребёнка: Коваль Панкрат Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Панкрат Федоров

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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