Коваль Феодосия Кондратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Коваль Панкрат Федоров
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Коваль Панкрат Федоров
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Коваль Панкрат Федоров
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Коваль Панкрат Федоров
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Коваль Панкрат Федоров
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Коваль Панкрат Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коваль Панкрат Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно