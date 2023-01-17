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Мухаметрахимов Халил

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Место рождения

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кулушев Султанбеков Мухаметрахим Зауряд Сотник

Мать: скрыто настройками приватности

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Халилов Гимран

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Халилов Вильдан

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Халилов Ахмадий

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Халилов Бадретдин

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Халилов Исмагилъ

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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