Мельничук Прокоп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельничук Прокоп

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Место рождения

Nikonovka, Berdychiv, Zhytomyr, Ukraine

Дата рождения

28.02.1843

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1899 г.р.
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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Nikonovka, Berdychiv, Zhytomyr, Ukraine
Рождение ребёнка
1899

Сын: Мельничук Феодосий

Мать ребёнка: не указана

Nikonovka, Berdychiv, Zhytomyr, Ukraine
Житомирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1930
Nikonovka, Berdychiv, Zhytomyr, Ukraine
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