Мельничук Прокоп
Место рожденияNikonovka, Berdychiv, Zhytomyr, Ukraine
Дата рождения28.02.1843
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Nikonovka, Berdychiv, Zhytomyr, Ukraine
Рождение ребёнка
1899
Сын: Мельничук Феодосий
Мать ребёнка: не указана
Nikonovka, Berdychiv, Zhytomyr, Ukraine
Житомирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1930
Nikonovka, Berdychiv, Zhytomyr, Ukraine