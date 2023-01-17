Ирлина Ида Георгиевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1926
Отец: не указан
Мать: Ирлина Мария Степановна
Рождение ребёнка
04.10.1957
Сын: Меренков Павел Александрович
Отец ребёнка: Меренков Александр Николаевич
Анадырь, Анадырь, Чукотский автономный округ
Рождение ребёнка
22.12.1961
Сын: Меренков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Меренков Александр Николаевич
Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
Неизвестно