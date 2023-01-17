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Ирлина Ида Георгиевна

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Место рождения

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область

Дата рождения

13.07.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1926

Отец: не указан

Мать: Ирлина Мария Степановна

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
04.10.1957

Сын: Меренков Павел Александрович

Отец ребёнка: Меренков Александр Николаевич

Анадырь, Анадырь, Чукотский автономный округ
Рождение ребёнка
22.12.1961

Сын: Меренков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Меренков Александр Николаевич

Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
Неизвестно
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