Гонина Ирина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гонина Ирина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гонина Марфа Федорова

Отец ребёнка: Гонин Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвей Федоров

Отец ребёнка: Гонин Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гонин Демид Федоров

Отец ребёнка: Гонин Федор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Филипп Матвеевич

Рождение ребёнка
27.07.1905

Сын: Новоселов Степан Филиппович

Отец ребёнка: Новоселов Филипп Матвеевич

Ельник, Сарсинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1913

Сын: Гонин Николай Федорович

Отец ребёнка: Гонин Федор Дмитриевич

Ключики, Кунгурский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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