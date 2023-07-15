Гонина Ирина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гонина Марфа Федорова
Отец ребёнка: Гонин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвей Федоров
Отец ребёнка: Гонин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гонин Демид Федоров
Отец ребёнка: Гонин Федор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1905
Сын: Новоселов Степан Филиппович
Отец ребёнка: Новоселов Филипп Матвеевич
Ельник, Сарсинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1913
Отец ребёнка: Гонин Федор Дмитриевич
Ключики, Кунгурский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно