Чебодаева Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебодаева Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1967

Дата смерти

03.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЧЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1967

Отец: не указан

Мать: Шулбаева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чебодаева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Чебодаев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
03.11.1987

Дочь: Чебодаева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чебодаев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
26.12.1989

Сын: Чебодаев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Чебодаев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
26.12.1989

Сын: Чебодаев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Чебодаев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
10.09.1992

Сын: Чебодаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Чебодаев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
11.02.1996

Дочь: Чебодаева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Чебодаев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
11.02.1996

Дочь: Чебодаева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Чебодаев Иван Михайлович

Смерть
03.03.2003

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