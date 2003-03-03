Чебодаева Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1967
Дата смерти03.03.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1967
Отец: не указан
Мать: Шулбаева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чебодаева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Чебодаев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
03.11.1987
Дочь: Чебодаева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чебодаев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.12.1989
Отец ребёнка: Чебодаев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.12.1989
Отец ребёнка: Чебодаев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
10.09.1992
Сын: Чебодаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Чебодаев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
11.02.1996
Дочь: Чебодаева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Чебодаев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
11.02.1996
Дочь: Чебодаева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Чебодаев Иван Михайлович
Смерть
03.03.2003