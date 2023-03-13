Чуманова Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1933
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Чумановъ Федоръ
Бурибай, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чумановъ Федоръ