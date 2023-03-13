Чуманова Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуманова Федора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1933

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Чумановъ Федоръ

Бурибай, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумановъ Федоръ

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