Щекотова Сусанна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩекотова Сусанна Ефимова

Щекотова Сусанна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щекотов Ермолай Семенов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Щекотова Акилина Ермолаева

Отец ребёнка: Щекотов Ермолай Семенов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Щекотова Анна Ермолаева

Отец ребёнка: Щекотов Ермолай Семенов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Щекотов Никита Ермолаев

Отец ребёнка: Щекотов Ермолай Семенов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.