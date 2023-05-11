Щекотова Сусанна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Щекотова Акилина Ермолаева
Отец ребёнка: Щекотов Ермолай Семенов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Щекотова Анна Ермолаева
Отец ребёнка: Щекотов Ермолай Семенов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Щекотов Ермолай Семенов
Смерть
Неизвестно