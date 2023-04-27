Вергунов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вергунов Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1973

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1973

Отец: Вергунов Николай Филиппович

Мать: Вергунова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вергунова Елена Юрьевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.11.2009

Сын: Вергунов Даниил Викторович

Мать ребёнка: Вергунова Елена Юрьевна

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