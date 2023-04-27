Вергунов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1973
Рождение ребёнка
04.10.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вергунова Елена Юрьевна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.11.2009
Сын: Вергунов Даниил Викторович
Мать ребёнка: Вергунова Елена Юрьевна