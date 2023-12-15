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Калабин Николай Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1979

Сын: Калабин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Калабина Лидия Ивановна (Баранова)

Рождение ребёнка
25.04.1984

Сын: Калабин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Калабина Лидия Ивановна (Баранова)

Рождение ребёнка
25.04.1984

Сын: Калабин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Калабина Лидия Ивановна (Баранова)

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