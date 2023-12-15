Калабин Николай Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1979
Сын: Калабин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Калабина Лидия Ивановна (Баранова)
Рождение ребёнка
25.04.1984
Сын: Калабин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Калабина Лидия Ивановна (Баранова)
Рождение ребёнка
25.04.1984
Сын: Калабин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Калабина Лидия Ивановна (Баранова)