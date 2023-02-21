Папылева (Попова) Ольга Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папылева (Попова) Ольга Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1968

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1968

Отец: Попов Игорь Владимирович

Мать: Попова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
05.04.1987

Сын: Папылев Вадим Евгеньевич

Отец ребёнка: Папылев Евгений

Рождение ребёнка
29.08.1993

Дочь: Шмыкова Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Папылев Евгений

Развод
Неизвестно

Муж: Папылев Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папылев Евгений

Развод
Неизвестно

Муж: Папылев Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папылев Евгений

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
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