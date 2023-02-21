Папылева (Попова) Ольга Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1968
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1968
Отец: Попов Игорь Владимирович
Мать: Попова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
05.04.1987
Отец ребёнка: Папылев Евгений
Рождение ребёнка
29.08.1993
Дочь: Шмыкова Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Папылев Евгений
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно