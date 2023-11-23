Дарья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Стефанов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов

Рождение ребёнка
До 1785

Дочь: Феодосия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов

Смерть
Неизвестно

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