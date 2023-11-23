Дарья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Стефанов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов
Рождение ребёнка
До 1785
Дочь: Феодосия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов
Смерть
Неизвестно