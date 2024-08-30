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Патрикеев Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Патрикеев Василий Иванович

Мать: Патрикеева (Боронина) Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев Виктор Александрович

Мать ребёнка: (Патрикеева) Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Патрикеева) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ёркина (Патрикеева) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: (Патрикеева) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев Геннадий Александрович

Мать ребёнка: (Патрикеева) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев Павел Александрович

Мать ребёнка: (Патрикеева) Любовь

Рождение ребёнка
1957

Сын: Патрикеев Владимир Александрович

Мать ребёнка: (Патрикеева) Любовь

Рождение ребёнка
19.10.1962

Дочь: Рыжкина (Патрикеева) Наталья Александровна

Мать ребёнка: (Патрикеева) Любовь

Рождение ребёнка
1964

Сын: Патрикеев Пётр Александрович

Мать ребёнка: (Патрикеева) Любовь

Смерть
Неизвестно

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