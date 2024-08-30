Патрикеев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Виктор Александрович
Мать ребёнка: (Патрикеева) Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Патрикеева) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ёркина (Патрикеева) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: (Патрикеева) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Геннадий Александрович
Мать ребёнка: (Патрикеева) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Павел Александрович
Мать ребёнка: (Патрикеева) Любовь
Рождение ребёнка
1957
Сын: Патрикеев Владимир Александрович
Мать ребёнка: (Патрикеева) Любовь
Рождение ребёнка
19.10.1962
Дочь: Рыжкина (Патрикеева) Наталья Александровна
Мать ребёнка: (Патрикеева) Любовь
Рождение ребёнка
1964
Сын: Патрикеев Пётр Александрович
Мать ребёнка: (Патрикеева) Любовь
Смерть
Неизвестно