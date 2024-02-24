Борцов Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцов Константин Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кратово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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