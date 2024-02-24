Борцов Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кратово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно