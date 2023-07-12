Лунев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1909
Дата смерти16.02.1965
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1909
Отец: Лунев Василий
Рождение ребёнка
15.06.1937
Дочь: Сысоева Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Лунева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванищева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Лунева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалыгина Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Лунева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лунева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Лунева Анна Семеновна
Смерть
16.02.1965