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Лунев Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1909

Дата смерти

16.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1909

Отец: Лунев Василий

Мать: Лунева Пелагея Гавриловна

Рождение ребёнка
15.06.1937

Дочь: Сысоева Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Лунева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванищева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Лунева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалыгина Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Лунева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лунева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Лунева Анна Семеновна

Смерть
16.02.1965
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