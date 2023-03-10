Коврижных Поликарп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Коврижных Тихон
Мать: Коврижных Марья
Рождение ребёнка
1727
Сын: Коврижных Яким
Мать ребёнка: Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Коврижных Артемий
Мать ребёнка: Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Коврижных Ефим
Мать ребёнка: Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Коврижных Андрей
Мать ребёнка: Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Коврижных Емельян
Мать ребёнка: Ирина Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Агафоновна
Смерть
Неизвестно