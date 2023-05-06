Лукиан Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукиан Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

Между 1776 и 1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Василий Федоров

Мать: Ульяна Космина

Смерть
До 1815
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