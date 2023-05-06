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Лукиан Васильев
Лукиан Васильев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1801
Дата смерти
До 1815
Пол
Мужской
Отец
Василий Федоров
1776 г.р.
Мать
Ульяна Космина
Между 1776 и 1779 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец:
Василий Федоров
Мать:
Ульяна Космина
Смерть
До 1815
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