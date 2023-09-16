Байгулова Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байгулова Лидия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1967

Сын: Иван Анатольевич Войлочников

Отец ребёнка: Войлочников Анатолий

Рождение ребёнка
18.05.1967

Сын: Войлочников Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Войлочников Анатолий

Смерть
Неизвестно

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