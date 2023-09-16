Байгулова Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1967
Сын: Иван Анатольевич Войлочников
Отец ребёнка: Войлочников Анатолий
Рождение ребёнка
18.05.1967
Сын: Войлочников Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Войлочников Анатолий
Смерть
Неизвестно