Рубан Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубан Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Рубан Иван Борисович

Мать: Рубан Мария

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