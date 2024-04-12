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Егор Матвеевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

1856 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Федор Егорович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Алексей Егорович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1856 ст.
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 30 № после 27 " " глава семьи Егор Матвеевич главы семьи 1 сын Алексей Егорович 1 сына 1 сын Осип Алексеевич 1 сына 2 сын Андрей Алексеевич 1 сына 1 жена Евпраксия Егоровна 1 сына 1 д... Показать все

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