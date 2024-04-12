Егор Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смерти1856 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Федор Егорович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Алексей Егорович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Смерть
1856 ст.
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 30 № после 27 " " глава семьи Егор Матвеевич главы семьи 1 сын Алексей Егорович 1 сына 1 сын Осип Алексеевич 1 сына 2 сын Андрей Алексеевич 1 сына 1 жена Евпраксия Егоровна 1 сына 1 д... Показать все