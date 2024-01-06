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Камынин Илья Юрьевич
Камынин Илья Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.04.1979
Пол
Мужской
Отец
Камынин Юрий
Мать
Камынина (Дюбенко) Галина Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
вв
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1979
Отец:
Камынин Юрий
Мать:
Камынина Галина Васильевна
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