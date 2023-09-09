- Никифор Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смертиПосле 1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Отец: - Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1880 ст.
Жена: - Александра Михеевна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.04.1899 ст.
Мать ребёнка: - Александра Михеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.164-165 ( Рождение №-29м )
Смерть
После 1906 ст.