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- Никифор Никитич

Место рождения

Бессоново, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

После 1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: - Никифор

Мать: не указана

Бессоново, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Около 1880 ст.

Жена: - Александра Михеевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.04.1899 ст.

Сын: - Василий Никифорович

Мать ребёнка: - Александра Михеевна

Бессоново, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.164-165 ( Рождение №-29м )
Смерть
После 1906 ст.

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