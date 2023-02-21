Ломоносов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Ломоносов Игнат Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
предположительное место рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломоносов Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломоносов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно