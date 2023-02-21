Ломоносов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломоносов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ломоносов Игнат Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
предположительное место рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломоносов Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломоносов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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