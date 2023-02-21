Фекла Ивановна
Место рожденияГостинницы, деревня, Бокаревская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Гостинницы, деревня, Бокаревская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.09.1725
Муж: Евстрат Гордеевич
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1738