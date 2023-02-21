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Фекла Ивановна

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Место рождения

Гостинницы, деревня, Бокаревская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гостинницы, деревня, Бокаревская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.09.1725

Муж: Евстрат Гордеевич

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
До 1738
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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