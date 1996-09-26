Чечуйко Ангелина (Анастасия) Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.03.1924
Дата смерти26.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1924
Образование
С 1930 по 1937
учеба в сельской школе
Образование
1937
Хорол, Полтавська область
начало учебы в Хорольском медицинском техникуме
Военная служба
С ?.08.1943 по ?.01.1945
2 Украинский фронт, гвардии лейтенант медицинской службы сначала врач-ординатор, с августа 1943 - врач полка
Образование
1943
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Окончила Киевский медицинский институт, филиал в Челябинске
Смерть
26.09.1996
Плоское, Київська область