Чечуйко Ангелина (Анастасия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечуйко Ангелина (Анастасия) Ивановна

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Место рождения

Заичинцы, Полтавська область

Дата рождения

22.03.1924

Дата смерти

26.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1924

Отец: Чечуйко Иван Григорьевич

Мать: Чечуйко Татьяна Терентьевна

Заичинцы, Полтавська область
Образование
С 1930 по 1937
Заичинцы, Полтавська область
учеба в сельской школе
Образование
1937
Хорол, Полтавська область
начало учебы в Хорольском медицинском техникуме
Военная служба
С ?.08.1943 по ?.01.1945
2 Украинский фронт, гвардии лейтенант медицинской службы сначала врач-ординатор, с августа 1943 - врач полка
Образование
1943
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Окончила Киевский медицинский институт, филиал в Челябинске
Смерть
26.09.1996
Плоское, Київська область
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