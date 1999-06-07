Пожилов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожилов Алексей Петрович

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Место рождения

Россия Вологодская область Бабушкинский район деревня Фетино

Дата рождения

05.01.1919

Дата смерти

07.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1919

Отец: Пожилов Пётр Самонович

Мать: Пожилова Анна Петровна

Россия Вологодская область Бабушкинский район деревня Фетино
Награда
Неизвестно
Юбилейная медаль "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне...
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг"
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны 2 степени
Смерть
07.06.1999
Россия Архангельская область Плесецкий район посёлок Обозерский
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