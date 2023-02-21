Шпатак Михаил Денисович
Место рожденияУкраина, г.Харьков
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, г.Харьков
Ямпольский мехзавод ПО им.Королева (котельная)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Труженик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шпатак Антонина Михайловна
г.Москва