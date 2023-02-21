Шпатак Михаил Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпатак Михаил Денисович

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Место рождения

Украина, г.Харьков

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1946 и 1951 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, г.Харьков
Ямпольский мехзавод ПО им.Королева (котельная)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпатак Антонина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Труженик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шпатак Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Шпатак Антонина Михайловна

г.Москва
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