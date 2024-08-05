Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Алексей (?) Дмитриевич

Мать: Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Василий Николаевич

Мать ребёнка: Параскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Параскева Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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