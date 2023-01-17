Зайцева (Стерлигова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Стерлигова) Анна Федоровна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

30.09.1913

Дата смерти

16.02.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.09.1940

Сын: Зайцев Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Алексеевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
10.03.1947

Муж: Зайцев Анатолий Алексеевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
24.02.1951

Сын: Зайцев Борис Анатольевич

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Алексеевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
16.02.1984
Севастополь, Города, Таврическая губерния
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