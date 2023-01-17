Зайцева (Стерлигова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения30.09.1913
Дата смерти16.02.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1940
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Алексеевич
Бракосочетание
10.03.1947
Рождение ребёнка
24.02.1951
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Алексеевич
Смерть
16.02.1984
Севастополь, Города, Таврическая губерния