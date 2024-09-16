Максимов Семён Кузьмич
Место рождения
Дата рождения?.06.1886 ст.
Дата смерти26.04.1970
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1886 ст.
Отец: Максимов Кузьма (Косма) Леонтьевич (Иванович по приём.отцу)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Елена Семёновна
Мать ребёнка: Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна
Бракосочетание
09.04.1906 ст.
Исайкино, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.03.1907 ст.
Дочь: Максимова Матрёна Семёновна
Мать ребёнка: Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна
Рождение ребёнка
05.04.1908 ст.
Дочь: Иванова (Максимова) Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна
Рождение ребёнка
01.12.1910 ст.
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна
Рождение ребёнка
02.01.1914 ст.
Дочь: Максимова Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна
Рождение ребёнка
07.02.1916 ст.
Сын: Максимов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна
Рождение ребёнка
25.03.1919
Сын: Максимов Василий Семёнович
Мать ребёнка: Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна
Раскулачивание
1929
Сослали в Котласс
Отбывание наказания
С 1929 по 1936
Раскулачивание
1937
Отбывание наказания
С 1937 по 1947
Смерть
26.04.1970