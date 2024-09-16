Максимов Семён Кузьмич ?.06.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимов Семён Кузьмич

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Место рождения

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

?.06.1886 ст.

Дата смерти

26.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1886 ст.

Отец: Максимов Кузьма (Косма) Леонтьевич (Иванович по приём.отцу)

Мать: Максимова Степанида Спиридоновна

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Елена Семёновна

Мать ребёнка: Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна

Бракосочетание
09.04.1906 ст.

Жена: Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна

Исайкино, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.03.1907 ст.

Дочь: Максимова Матрёна Семёновна

Мать ребёнка: Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.04.1908 ст.

Дочь: Иванова (Максимова) Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.12.1910 ст.

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.01.1914 ст.

Дочь: Максимова Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна

Рождение ребёнка
07.02.1916 ст.

Сын: Максимов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.03.1919

Сын: Максимов Василий Семёнович

Мать ребёнка: Максимова (Лукьянова) Фёкла Яковлевна

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Раскулачивание
1929
Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Сослали в Котласс
Отбывание наказания
С 1929 по 1936
Раскулачивание
1937
Отбывание наказания
С 1937 по 1947
Смерть
26.04.1970

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