Кузнецова Раиса Космина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1910
Сын: Кузнецов Алексей Васильев
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Порфириев
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 8-10 марта 1910г Алексий Родители: Сокольского села крестьянин Василий Парфириев Кузнецов и законная его жена Раиса Космина, оба православные Восприемники: родной брат Василия Иван
Смерть
Неизвестно