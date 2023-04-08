Кузнецова Раиса Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Раиса Космина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1910

Сын: Кузнецов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Порфириев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 8-10 марта 1910г Алексий Родители: Сокольского села крестьянин Василий Парфириев Кузнецов и законная его жена Раиса Космина, оба православные Восприемники: родной брат Василия Иван
Смерть
Неизвестно
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