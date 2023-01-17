Трегубова (Ермолина) Дарья (Дария) Стефанова
Место рождения
Дата рождения17.03.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
18.03.1875 ст.
Бракосочетание
15.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1895 ст.
Сын: Трегубов Евфимий Михайлов
Отец ребёнка: Трегубов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
04.09.1899 ст.
Отец ребёнка: Трегубов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
03.04.1910 ст.
Сын: Трегубов Терентий Михайлов
Отец ребёнка: Трегубов Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно