Трегубова (Ермолина) Дарья (Дария) Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Ермолина) Дарья (Дария) Стефанова

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Место рождения

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.03.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Крещение
18.03.1875 ст.
Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
15.02.1891 ст.

Муж: Трегубов Михаил Васильевич

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1895 ст.

Сын: Трегубов Евфимий Михайлов

Отец ребёнка: Трегубов Михаил Васильевич

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1899 ст.

Сын: Трегубов Иосиф Михайлов

Отец ребёнка: Трегубов Михаил Васильевич

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1910 ст.

Сын: Трегубов Терентий Михайлов

Отец ребёнка: Трегубов Михаил Васильевич

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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