Азарёнок Анатолий 08.12.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Азарёнок Анатолий

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

08.12.1939

Дата смерти

31.05.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1939

Отец: Азарёнок Степан

Мать: Азарёнок (Шауро) Пелагея

Лепель, Беларусь
д. Козлы
Рождение ребёнка
1960

Сын: Азарёнок Валерий

Мать ребёнка: Азарёнок (Лейко) Мария

Лепель
Рождение ребёнка
1962

Сын: Азарёнок Виталий

Мать ребёнка: Азарёнок (Лейко) Мария

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Батяновская (Азарёнок) Светлана

Мать ребёнка: Азарёнок (Лейко) Мария

Смерть
31.05.2022

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