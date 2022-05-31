Азарёнок Анатолий
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рождения08.12.1939
Дата смерти31.05.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1939
Отец: Азарёнок Степан
Мать: Азарёнок (Шауро) Пелагея
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Рождение ребёнка
1960
Сын: Азарёнок Валерий
Мать ребёнка: Азарёнок (Лейко) Мария
Лепель
Рождение ребёнка
1962
Сын: Азарёнок Виталий
Мать ребёнка: Азарёнок (Лейко) Мария
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Батяновская (Азарёнок) Светлана
Мать ребёнка: Азарёнок (Лейко) Мария
Смерть
31.05.2022