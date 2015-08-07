Груздев Вениамин Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев Вениамин Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1938

Дата смерти

07.08.2015

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1938

Отец: Груздев Юрий Иванович

Мать: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
22.06.1963

Сын: Груздев Валерий Вениаминович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.08.2015
Похороны
Неизвестно
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