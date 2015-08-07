Груздев Вениамин Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1938
Дата смерти07.08.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1938
Отец: Груздев Юрий Иванович
Мать: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
22.06.1963
Сын: Груздев Валерий Вениаминович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.08.2015
Похороны
Неизвестно