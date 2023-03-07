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Ланин Андрей Яковлевич

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Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Ланин Яков

Мать: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ланин Аким Андреевич

Мать ребёнка: Ланина Федосья Григорьевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Ланин Степан Андреевич

Мать ребёнка: Ланина Федосья Григорьевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Ланина Федосья Григорьевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланина Федосья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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