Ланин Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Ланин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ланин Аким Андреевич
Мать ребёнка: Ланина Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Ланина Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Ланина Федосья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно