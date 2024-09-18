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Радаев Николай Васильевич

Место рождения

Спешневка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.11.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1873 ст.

Отец: Гамаев Василий Степанович

Мать: Харитина Ананьева

Спешневка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1892 ст.

Жена: Петряева Пелагея Михайловна

Спешневка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1892 ст.

Дочь: Радаева Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Петряева Пелагея Михайловна

Спешневка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1894

Дочь: Гамаева Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Петряева Пелагея Михайловна

Спешневка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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