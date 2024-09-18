Радаев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1873 ст.
Отец: Гамаев Василий Степанович
Мать: Харитина Ананьева
Бракосочетание
31.01.1892 ст.
Рождение ребёнка
08.12.1892 ст.
Дочь: Радаева Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Петряева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
01.11.1894
Дочь: Гамаева Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Петряева Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно