Нинила Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нинила Тимофеевна

Место рождения

Суховерково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Суховерково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1908 ст.

Муж: Петр Осипович

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 08.02.1908 Апухлицы крестьянский сын Петр Осипович Суховеркова крестьянская девица Нинила Тимофеевна по жениху Апухлиц... Показать все
Смерть
Неизвестно

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