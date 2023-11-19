Нинила Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1908 ст.
Муж: Петр Осипович
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 08.02.1908 Апухлицы крестьянский сын Петр Осипович Суховеркова крестьянская девица Нинила Тимофеевна по жениху Апухлиц... Показать все
Смерть
Неизвестно